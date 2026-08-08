Azgın Boğa’nın jet hızında tırmanışı: Yılmaz Özdil isyan ederek anlattı

CHP'nin yerel seçim stratejisini ve aday belirleme kriterlerini hedef alan Yılmaz Özdil, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in geçmişte bir bankada ve ardından İZSU bünyesinde güvenlik personeli olarak çalıştığını, ardından muhtar seçildiğini hatırlattı. Parti bünyesindeki genel başkan değişiminin ardından bu ismin jet hızıyla belediye başkanı adayı yapılıp seçilmesini "sihirli değnek değmiş gibi" ifadeleriyle tanımlayan Özdil, liyakat ilkesinden tamamen uzaklaşıldığını belirtti.

Çiçek'in sızdırılan skandal WhatsApp yazışmaları ve adli süreçte yaşananlar kamuoyunda büyük tepki topladı. Evli olmasına rağmen mesajlarında kendisini 'Azgın Boğa' olarak tanımlayan, sevgilisine attığı ahlak dışı mesajlar ortaya çıkan ve muhatabını 'yürüyen para' olarak gören Çiçek hakkındaki skandallar yargıya da taşındı. Sızan mesajların ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek; rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özdil, güvenlik görevlisiyken ağır adli suçlamalar ve skandallarla tutuklanmaya kadar varan bu sürece dikkat çekerek muhalefetin aday tercih mekanizmasını sert bir dille eleştirdi.

Yılmaz Özdil:

“Şimdi bakın bu Menderes Belediye Başkanı olan arkadaş aslında vasıfsız eleman ya. Evet yani kimse kusura bakmasın ama vasıfsız eleman olduğu için iş bulamıyor. İş bulamadığı için nasıl ayarlıyorsa bir bankada özel güvenlik elemanı oluyor.* Evet, yani özel güvenlik elbette yani her yapılan iş namuslu bir iş, namusunla yaptığın sürece her iş kutsaldır, şüphesiz. Ama bakın bir belediye başkanından söz ediyoruz.”

“Adam bir özel bankada özel güvenlik elemanı olarak işe giriyor. Sonra belediyeye geçiyor. İZSU'da, yani İstanbul'daki İSKİ gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi... Özel güvenlik oluyor. Yani İZSU'nun kapısında duruyor adam özel güvenlik.”

“Sonra diyor ki: 'Benim belediyede tanıdıklarım var, isterseniz her şeyi hallederim' falan diyor. Muhtarlığa da aday oluyor. 2019 yerel seçimlerinde Menderes ilçesinde Cüneytbey Mahallesi... Cüneytbey Mahallesi'ne muhtar oluyor.”

“2023'te CHP'de Genel Başkan değişiyor. Özgür Özel Genel Başkan oluyor. 2024 yerel seçimi geliyor, şak! Ya adeta sihirli değnek değiyor, Özgür Özel enteresan ötesi bir şekilde bu özel güvenlik görevlisi olarak belediyenin kapısında duran bu vasıfsız arkadaşı, 'İstanbul Büyükşehir'i bile yönetir diyerek, yani Ekrem İmamoğlu'yla eşit tutarak, İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetir' diyerek Menderes Belediye Başkanı yapıyor. Nasıl? Mucize değil mi?”

“Şimdi herkes diyor ki: 'Ya bunları nereden buldular bu kadar?' Abi 2024'ten beri kendimizi yırtıyoruz burada ya! Bunları belediye başkanı diye milletin önüne koydular.”