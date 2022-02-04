Zorla parfüm satmak istedi, almayınca kafalarına fırlattı!
İstanbul'da turistlere zorla parfüm satmaya çalışan adam, satın almak istemeyen turistlerin kafasına şişe fırlattı.
İddialara göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi.
Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı.
Kaçak parfüm satıcıları daha sonra olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.