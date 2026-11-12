Mustafa Sarıgül Aylin Kotil’e böyle söylemiş! ‘Erzincan'a Tesla fabrikası kuracağız’

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor.

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün iddiaları ve şikâyetleriyle başlayan, ardından genişleyen soruşturma kapsamında tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil’in ifadesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

"ERZİNCAN’DA TESLA FABRİKASI KURULACAK DEDİLER"

Sözcü TV'nin haberine göre; Kotil, suçlamaları reddederek sürece nasıl dahil olduğunu anlattı.

Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Aylin Kotil, dosyadaki kilit isimlerden Sinan Çampınar ile tanışmasını ve ortaklık sürecini şu sözlerle aktardı:

"Sinan Çampınar’ı eski eşim Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıdım. Mustafa Sarıgül bana bu şahsın Erzincan’da pil fabrikası ve Tesla fabrikası kuracağını söyledi. Şahıs, Mustafa Sarıgül'e bu fabrikaların kuruluş aşamasında çifte vatandaşlı birinin bulunmasının işlemlerini hızlandıracağını söylemiş. Mustafa Sarıgül de bu durumu bana iletince heyecanlanıp kabul ettim."

"PARA GELMEYİNCE MUSTAFA SARIGÜL 'VAZGEÇTİK' DEDİ"

Almanya vatandaşı olduğunu ve bu nedenle projede yer almasının istendiğini belirten Kotil, şirket kuruluşu amacıyla Mustafa Sarıgül’ün yönlendirmesiyle Münih’e giderek noter işlemlerini yaptığını kaydetti.

Yatırım sürecinin vaat edildiği gibi ilerlemediğini öne süren Kotil, şahsın işi uzattığını fark ettiklerini belirterek, "Bu fabrikalar kurulmayınca kişiyle birkaç kez telefonda görüştüm. Paranın gelmediğini ve sürecin uzatıldığını anladım. Mustafa Sarıgül de 'Bunlar yatırım yapmayacak, işi uzatıyorlar' diyerek konuyu kapattı ve vazgeçtik" dedi.

"2 MİLYON EURO'DAN HABERİM YOK, KARA PARA AKLAMADIM"

Soruşturma dosyasında yer alan Almanya’ya parça parça gönderildiği öne sürülen 2 milyon euro hakkında bilgisi bulunmadığını savunan Kotil, paranın transferine ya da kara para aklama eylemlerine hiçbir şekilde aracılık etmediğini söyledi.

Kotil ayrıca, boşanırken Mustafa Sarıgül’den herhangi bir mal almadığını, Sarıgül'ün Londra'da bir ev aldığını duyduğunu ve Almanya'da da villa almak istediğine dair duyumu olduğunu fakat ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını aktardı.

"EMİR SARIGÜL İLE 6 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Dosya kapsamında ev hapsinde bulunan ve Çağlayan Adliyesi'ne gelerek dördüncü kez ek ifade veren Emir Sarıgül ile aralarındaki ilişkiye de değinen Aylin Kotil, "Emir Sarıgül’ün ticari hayatını bilmem. Zaten birbirimizi sevmeyiz, 6 yıldır da kendisini görmedim ve görüşmüyoruz. Mustafa Sarıgül ile Emir Sarıgül'ün kara para aklayıp aklamadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilirken, Şişli Meslek Lisesi'ne de kayyum atanmıştı.