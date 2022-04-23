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Yerel Zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı
Yerel

Zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı

Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı zorla kaçırıp alıkoyan Yaşar Ş.evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:39:00 -
Zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan 19 yaşındaki Hicran Ö.'nün yakınları, Hicran Ö.'nün 59 yaşındaki Yaşar Ş. tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaşlı adamın adresi tespit edildi

Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

Genç kız kurtarıldı

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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