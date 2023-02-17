Zoraki birliktelik resmen sona erdi! Aklı sahada bir türlü değildi...

Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Josef de Souza'nun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın ayrılığı resmileşti.

Siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

2 YILLIK İMZA ATACAK

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

ANKARAGÜCÜ MAÇI SONRASI BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yenmiş ve bir taraftar sahaya girerek saldırılarda bulunmuştu. Ankaragücü maçı sonrası ekranlar karşısına geçerek gözyaşlarını tutamayan ve Türkiye'de güvende hissetmediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, yaşananlardan sonra ülke futbolunu suçlarcasına açıklamlaar yapmıştı.

"Bu cezanın adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek." diyen Josef, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemle yaşanan olay ve buna verilen reaksiyon yüzünden, bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı. Rakibimize verilen ceza ortada. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren, kendimi futbolcu ve insan olarak tamamlamamı sağlayan ülke. Türk insanını çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri her şeyi içimden gelerek yaşıyorum, çok mutluyum. Bu olayın yaşanması ve adaletsizlik yüzünden endişe ve üzüntü yaşıyorum. Burada çok büyük hayallerim var. Türk futbolunda daha farklı şeyler yapmakla ilgili plan ve hayallerim var. Bundan vazgeçmeyeceğim ama ben buraya karşı büyük bir sevgi beslerken bunların yaşanması duygusal olarak beni ve ailemi üzüyor. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, Türk insanını ve futbolunu çok seviyorum. Tüm bunlara rağmen burada devam etmek için elimden geleni yapacağım."

Türkiye'de 6 sezon geçirdiğini belirten Josef, "Türkiye'de sadece 2 kez kırmızı kart görerek oyundan atıldım. İkisi de Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla oldu. Sahada kasti olarak rakibine şiddet uygulayan bir futbolcu değilim. Benim Türkiye'de çalıştığım tüm hocalar ve takım arkadaşlarım bana karşı iyi düşüncelere sahip. Sahada futbolu ön plana çıkaran biriyim. Bu durumların bu karakterimin önüne geçmesine izin vermek istemiyorum. Sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen bir oyuncuyum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığım var." diyerek sözlerini tamamlamıştı.