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Yerel Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde soruşturma sürüyor
Yerel

Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde soruşturma sürüyor

Başı kesilerek öldürülen 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cinayet şüphelisi olan 5 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 12:15:00 -
Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde soruşturma sürüyor

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde cinayet işlendi.

70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu.

Keleş’in başına olaydan sonraki gün jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı.

Başı baltayla kesildi

Keleş’in başının baltayla kesildiği belirlendi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

5 kişi adliyeye sevk edildi

Geçen hafta soruşturma kapsamında, aralarında Keleş’in kardeşi İ.K., yengesi D.K.’nin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 6'sının da jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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