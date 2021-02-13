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Eğitim Zonguldak'ta yüz yüze eğitim ertelendi mi? Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Zonguldak'ta yüz yüze eğitim ertelendi mi? Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevap buldu. Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. demişti. Zonguldak'da da 1 Mart itibaritle okulların açılması beklenirken yoğun kar yağışı akıllara "Zonguldak'ta yüz yüze eğitim ertelendi mi? Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?" sorusunu getirdi. Peki, Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:20:00 -
Zonguldak'ta yüz yüze eğitim ertelendi mi? Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?

15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime Zonguldak'ta kar engeli geldi.

Zonguldak'ta okullar ne zaman açılacak?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı. Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

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