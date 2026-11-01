Üç ayrı anket aynı tabloyu işaret etti! Emekli ve memurun ocak zammı ne olacak?

Türkiye'de ekim ayı enflasyonu öncesinde açıklanan üç anket, 2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek artışa ışık tuttu. Enflasyon tahminlerine dayanan hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10'un üzerinde artışa işaret ediyor

2027 yılının ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için üç ayrı anketten dikkat çeken sonuçlar geldi.

Ekonomistlerin enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10'un üzerinde, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılabileceğine işaret ediyor.

En düşük memur maaşının 76 bin lirayı aşması bekleniyor

ÜÇ AYRI ANKET SONUCUNA GÖRE MAAŞ HESABI

Ekim ayı enflasyonu öncesinde açıklanan üç ayrı anket, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek artışa ilişkin önemli ipuçları verdi.

TCMB ANKETİNE GÖRE YÜZDE 10,08 ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 29,63 oldu.

Bu tahminlere göre 2026'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,08 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,08 olacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 2,88 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,02 oranında maaş artışı alabilecek.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNDE ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 10,45'E ÇIKTI

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, sektör temsilcilerinin ekim ayı enflasyon tahmini yüzde 2,09 olarak kaydedildi.

Araştırmada 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,06 oldu.

Bu beklentiye göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,39 zam yapılabileceği hesaplandı.

FKB anketi, üç araştırma arasında emekli ve memur maaşları için en yüksek zam oranlarına işaret eden tahmin oldu.

AA FİNANS ANKETİNDE EMEKLİYE YÜZDE 10,09 ZAM BEKLENTİSİ

Anadolu Ajansı Finans'ın (AA Finans) Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,2 artacağını öngördü.

Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak belirlendi.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,09 olacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 2,89 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,03 oranında maaş artışı alabilecek.

Üç anketin sonuçları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasında, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 arasında bir maaş artışına işaret ediyor.

Ancak bu oranlar kesinleşmiş zamlar değil, ekonomistlerin enflasyon beklentilerine dayanan hesaplamalar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 26 BİN LİRAYA YAKLAŞABİLİR

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları için de artış gündemde olacak.

Hesaplamaya göre, altı aylık enflasyon formülünün uygulanması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan yaklaşık 26 bin 13 liraya yükselebilecek.

Üç anketin işaret ettiği zam oranlarına göre en düşük emekli aylığı için ortaya çıkan tutarlar ise 25 bin 926 lira ile 26 bin 13 lira arasında değişiyor.

Bu tutarlar, enflasyon tahminlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Memur maaşlarında da ocak zammı için hesaplamalar yapılmaya başlandı.

Verilere göre en düşük memur maaşı, aile yardımı dâhil 70 bin 224 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu maaşın üç farklı zam tahminine göre ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Yüzde 8,02 zam: 75 bin 856 lira

Yüzde 8,03 zam: 75 bin 863 lira

Yüzde 8,39 zam: 76 bin 116 lira

Böylece en düşük memur maaşı, en yüksek zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde 76 bin 116 liraya çıkabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 34 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Memur emeklilerinin maaşları da enflasyon farkı ve zam oranlarına göre yeniden hesaplanacak.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 lira 77 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu aylığın üç ayrı tahmine göre ulaşabileceği seviyeler şöyle:

Yüzde 8,02 zamla: 34 bin 55 lira

Yüzde 8,03 zamla: 34 bin 58 lira

Yüzde 8,39 zamla: 34 bin 172 lira

Buna göre en düşük memur emeklisi aylığındaki tahmini artış 2 bin 527 lira ile 2 bin 644 lira arasında değişiyor.

KESİN ZAM ORANLARI ENFLASYON VERİLERİYLE BİRLİKTE NETLEŞECEK

Ekim ayı enflasyonu öncesinde açıklanan TCMB, FKB ve AA Finans anketleri, zam oranlarının hangi seviyelerde oluşabileceğine ilişkin üç farklı senaryo ortaya koydu.

Mevcut tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10'un üzerinde, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında artışa işaret ediyor. Kesin oranlar, altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.