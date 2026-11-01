Ağaçların sırrı çözüldü! Eğilince “kaslarını” çalıştırıp yeniden doğruluyorlar

Araştırmacıların beklediği en önemli sonuç da burada ortaya çıktı. Işık ve yerçekimi etkisi ortadan kaldırılmasına rağmen kavakların gövdeleri yavaş yavaş yeniden düzleşti. Bilim insanları, bu hareketin pasif biçimde gerçekleşmediğini, ağacın gövdesinde yeni bir doku oluşturarak aktif şekilde kendini düzelttiğini belirledi. Gövdede özel bir odun dokusu oluşuyor Bu düzeltme hareketinde “gerilim odunu” adı verilen özel bir doku görev yapıyor. Ağaç bir yöne doğru kıvrılırken bu doku gövdenin bir tarafında oluşuyor ve çekme kuvveti meydana getiriyor. Ağaç fazla eğildiğinde ise aynı yapı bu kez karşı tarafta gelişmeye başlıyor. Böylece ters yönde kuvvet oluşuyor ve gövde yavaş yavaş tekrar düz hale geliyor. Araştırmacılar bu sistemi, karşılıklı çalışan iki kuvvetin ağacın duruşunu dengede tutmasına benzetiyor.