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Gündem Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Gündem

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında şok bir kararla gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul A.Ş. yönetimi acil toplandı. Skandal operasyonun hemen ardından toplanan Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli'yi vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu.

Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

KORKMAZ ENES ERGUN'A İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında "örgüt üyeliği" ve "rüşvet" suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ‘Fon Soruşturması’ kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet’ suçlarından gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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