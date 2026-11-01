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Gündem Bakırköy Belediyesinde kirli çark! Rüşvet yoksa mühür var
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Bakırköy Belediyesinde kirli çark! Rüşvet yoksa mühür var

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Bakırköy Belediyesinde kirli çark! Rüşvet yoksa mühür var

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen dev rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, aralarında başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin de yer aldığı 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşletmesini açabilmek için kapı kapı dolaşan mağdur esnaf Rıdvan B.'nin savcılıktaki kan donduran itirafları, CHP belediyeciliğindeki skandalın ve rant sarmalının boyutlarını gözler önüne serdi.

Bakırköy'de bir işyeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girmiş, ruhsat işlemleri için esnaftan 200 bin dolar talep edildiği tespit edilmişti. Esnaf Rıdvan B.'nin ödeme yapmak istememesi üzerine kuaföre Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in gittiği ortaya çıkmıştı. Çökülmek istenen kuaför savcılıktaki ifadesinde rüşvet sarmalının nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı.

 

CHP'li Başkanın babası rüşvet pazarlığında

Şikayetçi olan Rıdvan B. Yeşilköy'de bulunan işletmeyi 2024 yılında kiraladığını ve ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirtti. Ruhsat evraklarının Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün makamında olduğunun söylenmesi üzerine süreç için Ali Rıza Akyüz ile görüşmek üzere odasına gittiğini söyledi.

 

Rıdvan B., "Zabıta müdürünün yönlendirmesiyle burada kendisini meclis üyesi olarak tanıtan Erkan Gül ile görüştüm. Erkan Gül yemek sırasında bana ruhsat alınabilmesi için başkanlık makamının 200 bin dolar talebi olduğunu söyledi.

Parayı vermeyince esnafı canıyla tehdit ettiler!

Paranın 100 dolar bile eksik olması halinde başvurunun karşılanmayacağını, bölgenin rayiç bedelinin bu olduğunu ve başkanla da pazarlık yapılmayacağını belirtti. Ben bunları başta şaka sandım, sonrasında Erkan Gül ile tartıştım. O da 'Süreç bu şekilde yürüyor' dedi" şeklinde konuştu.

 

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