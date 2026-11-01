Fransa’da sokaklar durulmuyor! Gözaltı sayısı 770’i aştı

Fransa’da artan yaşam maliyetlerine karşı başlayan protestolarda tansiyon düşmüyor. Ülke genelinde düzenlenen son gösterilerin ardından yüzlerce kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

770’TEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel medyanın Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgilere göre, cumartesi günü düzenlenen geniş çaplı protestoların ardından cumartesi ve pazar gecesi ülke genelinde 770’ten fazla kişi gözaltına alındı.

Gösteriler, artan hayat pahalılığına yönelik tepkilerin büyümesiyle üçüncü cumartesi gününde de devam etti. Protestolara sendikaların yanı sıra “sarı yelekliler” hareketinin destekçileri ile eğitim şartlarından memnun olmayan öğrencilerin de katıldığı aktarıldı.

ÖĞRENCİLERLE BAŞLADI, ÜLKEYE YAYILDI

Protesto dalgasının eylül ayının ortalarında Paris banliyölerinde başladığı belirtildi. Daha iyi eğitim şartları talep eden lise öğrencilerinin sokaklara çıkmasının ardından gösterilere farklı kesimlerden katılımlar gerçekleşti.

Artan fiyatlardan ve yaşam maliyetlerinden rahatsız olanların da protestolara katılmasıyla eylemler Paris’in dışına çıkarak Fransa’nın diğer bölgelerine yayıldı.

EN BÜYÜK GÖSTERİ 17 EKİM’DE

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre protesto dalgasının şimdiye kadarki en büyük gösterisi 17 Ekim’de gerçekleştirildi. Ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı bildirildi.

POLİSTEN GÖZ YAŞARTICI GAZ VE TAZYİKLİ SU

Gösteriler sırasında Fransız güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandığı aktarıldı.

Üç haftadır devam eden protestolarda gözaltı sayısının 770’i aşması, Fransa’daki hayat pahalılığı kaynaklı toplumsal gerilimin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.