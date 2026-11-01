O anlar kameraya yansıdı! Çatıyı ateşe verdi, aşağıya ne bulduysa fırlattı

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İstanbul Eyüpsultan’da iş yeri sahibi olduğu iddia edilen Mehmet S., çatıda yangın çıkardıktan sonra eline kesici alet alarak itfaiye ekiplerine direndi ve çevreye iplik bobinleri ile çeşitli eşyalar fırlattı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 2 katlı iplik atölyesinde çıkan yangının ardından hareketli anlar yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı iplik atölyesinin sahibi Mehmet S. (35) tarafından çatıda yangın çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, eline kesici alet alan Mehmet S. itfaiye ekiplerine direnip, etrafa iplik bobini ve çeşitli eşyaları fırlatmaya başladı. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri şahsa su sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan çıkarıldığı sırada Mehmet S.’ye saldıran bir kişi de gözaltına alındı. Her 2 şüpheli de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

 

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Kaya, "Ben yangını gördüm. İzliyordum. Söndü ve ondan sonra daha fazla itfaiye geldi. Onları görünce inip baktım. Bir tane adam vardı. Adam yukarıdan aşağı bir şeyler atıyordu. Ondan sonra polis vatandaşları uzaklaştırdı. İp attı, ne bulduysa aşağı attı. 15 dakika kadar aşağı bir şeyler fırlattı" dedi.

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