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Dünya Küresel zorba Trump’tan İran'a yeni saldırı sinyali! ‘10 dakikada halledebiliriz’ diyerek iki hedef gösterdi
Dünya

Küresel zorba Trump’tan İran'a yeni saldırı sinyali! ‘10 dakikada halledebiliriz’ diyerek iki hedef gösterdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Küresel zorba Trump’tan İran'a yeni saldırı sinyali! ‘10 dakikada halledebiliriz’ diyerek iki hedef gösterdi

ABD’nin küresel zorba başkanı Donald Trump, İran’ın askeri ve nükleer kapasitesinin büyük bölümünü etkisiz hale getirdiklerini öne sürerek ülkede hâlâ müdahale edilmesi gereken bir veya iki hedef bulunduğunu söyledi. “10 dakikada halledebiliriz” diyen Trump’ın açıklamalarına Tahran’dan gelen sert misilleme tehdidi de eklendi.

Küresel zorba Donald Trump, İran ordusunun büyük bölümünü etkisiz hale getirdiklerini ancak "hala ilgilenilmesi gereken bir ya da iki hedef bulunduğunu" söyledi.

Dünyanın takip ettiği savaşta belirsizlikler sürüyor.

Zorba  Trump, Florida'daki konutunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İRAN'DA İLGİLENİLMESİ GEREKEN BİR-İKİ HEDEF VAR"

İran savaşıyla ilgili son durumu değerlendiren Trump, "İran'ın nükleer tesislerini etkisiz hale getirdik. Hala ilgilenmemiz gereken bir veya iki tesis var ama bunu 10 dakikada yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında İsrail ile birlikte başlattıkları savaşı sona erdirmeye yönelik Tahran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini ancak İranlıların pek güvenilir olmadığını" savunan Trump, yeni saldırılar düzenlemek için acele etmediklerini yineledi.

İran'ın askeri kapasitesini ve nükleer programını büyük ölçüde yok ettiklerini belirten Trump, "Muhtemelen Kazma Dağı'na bakabilirsiniz. Onu da halletmeniz gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı yapabiliriz. 10 dakikada yapabiliriz." diye konuştu.

"TEHDİTLERE DERHAL VE ETKİLİ KARŞILIK VERİLSİN"

Bu arada İran dini lideri Mücteba Hamaney de üst düzey ordu komutanlarıyla dün yaptığı görüşmede olası tüm hasmane tehditlere coğrafi sınır gözetmeksizin, derhal ve etkili bir karşılık verilmesi talimatını vermişti.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'yi kabul eden Hamaney, azami caydırıcılık için akıllı muharebe hazırlığının şart olduğunu savundu.

Mücteba Hamaney, "Düşmanlar yeniden askeri saldırılara ya da terör eylemlerine girişirse bu çatışmaların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri ve İran halkı belirler." ifadelerini kullandı.

"HAYAL EDİLEMEZ BİR KARŞILIK VERİRİZ"

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi de bu görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Hamaney’in emirlerine uygun şekilde hareket edeceklerini belirterek, “İran Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi ve İran halkını savunmaya, Amerikan ve Siyonist (İsrail) düşmanlarla, coğrafi sınırlama olmaksızın, yeni ve gelişmiş teçhizat ve teknolojiler kullanarak büyük bir güç ve kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu” söyledi.

Hazırlıklarını her geçen gün daha da güçlendireceklerini aktaran Abdullahi, ABD ve İsrail’in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda onlara, “önceki savaştan daha şiddetli ve etkili, hayal edilmez bir karşılık” vereceklerini savundu.

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Yorumlar

...

bunun dostu herkese silah hediye etti bunada daha iyisini hediye etmiş...eee dost ya
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