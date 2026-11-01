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Ekonomi BİM'den ezber bozan dev kampanya! 8 Kasım'da indirim fırtınası metrelerce kuyruğa sebep olacak
Ekonomi

BİM'den ezber bozan dev kampanya! 8 Kasım'da indirim fırtınası metrelerce kuyruğa sebep olacak

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BİM'den ezber bozan dev kampanya! 8 Kasım'da indirim fırtınası metrelerce kuyruğa sebep olacak

Perakende devinden devrim niteliğinde dev indirim hamlesi! BİM, 8 Kasım 2026 Pazar günü satışa sunacağı aktüel kataloğu ile piyasayı altüst etmeye hazırlanıyor. Dev ekran QLED televizyonlardan derin dondurucuya, halı yıkama makinesinden hırdavat ve oyuncak çeşitlerine kadar yüzlerce üründe peşin fiyatına taksit fırsatıyla adeta kapış kapış gidecek devasa bir kampanya başlatılıyor.

Evinizin tüm teknoloji ve temizlik ihtiyacını karşılayacak dev ürünler mağaza raflarına iniyor. 28.900 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken Senna 65 İnç 4K QLED TV ve 4.500 TL'ye satışa sunulacak Altus Halı Yıkama Makinesi tüketicilerin odağı haline gelirken, sınırlı stoklarla sunulacak bu fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşların sabahın erken saatlerinde mağaza kapılarına dayanması bekleniyor.

 

1. TCL 32 İnç Full HD Android TV (32S5K) – 10.900 TL

2. LG 50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV (50QNED70B6C) – 32.500 TL

3. Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu – 9.990 TL

4. Kumtel Cam Set Üstü Ocak – 3.990 TL

5. Fakir Stand Mikser Mixychef – 4.990 TL

6. Altus Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi – 4.500 TL

7. Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 4.990 TL

8. Fakir Mikrodalga Fırın – 3.750 TL

9. Polone 360° Dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu – 2.490 TL

10. Polone Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye – 1.290 TL

11. Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender – 1.190 TL

12. Arnica Narenciye Sıkacağı – 1.090 TL

 

1. Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) – 28.900 TL

2. Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV (DQ40000) – 12.900 TL

3. SGS Pense 160 mm – 399 TL

4. SGS Mini Pense Seti 3 Parça – 599 TL

5. SGS Kemer Delme Pensesi – 349 TL

6. SGS Tel Fırça – 119 TL

7. SGS Kargaburun 160 mm – 399 TL

8. SGS Yankeski 160 mm – 399 TL

9. Akrilik Sprey Boya (400ml/320g) – 149 TL

10. SGS Kıl Testere Seti (7 Parça) – 329 TL

11. SGS Cırt Kelepçe Seti (45'li) – 99 TL

12. SGS Mini Şifreli Asma Kilit – 149 TL

13. SGS Mıknatıslı Mini Su Terazisi – 149 TL

14. SGS Alüminyum Su Terazisi (40 cm) – 299 TL

15. Panç Seti (11 Parça) – 249 TL

16. Kauçuk Eriyen Bant (20mm x 3m) – 99 TL

17. SGS Sızdırmazlık Bandı (38 mm x 3,35m) – 149 TL

18. SGS Kapı Pencere İzolasyon Bandı (35mm x 3m) – 119 TL

19. SGS Sızdırmaz Sakız Bant (48mm x 2m) – 99 TL

20. Proware Dijital El Kantarı – 149 TL

21. Ledolet Şerit LED RGB (Uzaktan Kumandalı, 5M) – 199 TL

22. Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB LED Ampul – 119 TL

23. Proware LED Fener (350 Lümen) – 390 TL

24. Decolove Dekoratif Leopar Masa Lambası – 790 TL

1. Paw Patrol Oyuncak Araçlar – 399 TL

2. Şimşek Toys Konuşan Defne Bebek (~60 cm) – 629 TL

3. Piccolo Mondi Çek Bırak Yarış Arabası – 109 TL

4. Redka Ahşap Domino (100'lü) – 199 TL

5. Barbie / Hot Wheels Çerçeve Puzzle (35 Parça) – 49 TL

6. Toli Games Resfebe Adası Kutu Oyunu – 549 TL

7. Moli Toys Pratik Bardaklar Kutu Oyunu – 179 TL

8. Ahşap Satranç – 159 TL

9. Pilsan Aksesuarlı Mikro Bloklar – 359 TL

10. Kutu Oyunu Çeşitleri – 349 TL

11. Bul-Tak Kule (6 Parça) – 209 TL

12. Gokidy Dinozor Figürlü Su Oyunu – 199 TL

13. Gokidy Dinozor Arabalar – 119 TL

14. Gokidy Uzayan Boru Oyuncaklar (Işıklı) – 109 TL

15. Uçar Oyuncak İtfaiye Yol Seti (46 Parça) – 409 TL

16. Hot Wheels Oyuncak Tekli Araba – 109 TL

17. Hot Wheels Oyuncak Kamyonlar – 329 TL

18. Uçar Oyuncak Mutfak Seti (26 Parça) – 569 TL

19. Artenino Boyama Kitapları – 35 TL

20. Yükselen Zeka Pofidik Sticker Kitabım – 279 TL

21. Bebek Üniversitesi İlk Kitaplarım – 59 TL

22. BIC Pastel Renkler Fosforlu Kalem (4'lü) – 99 TL

23. BIC Fix Strong Japon Yapıştırıcı (~3 g) – 35 TL

24. BIC Pastel Renkler Versatil Kalem (5'li) – 69 TL

25. Balloonia Renkli Balon (10'lu) – 69 TL

26. EQ Deco Gold Fotoğraf Çerçevesi – 179 TL

27. Decolove Leopar Desenli Dekoratif Çerçeve – 349 TL

28. Gokidy Aksesuarlı Kedi-Köpek Bakım Seti – 119 TL

 

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