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Aktüel Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:23:12 -
Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı

ZONGULDAK( AA) - Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında dün Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde termik santrale ait limana gelen gemide, uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 gemi personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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