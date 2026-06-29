700 liralık reflektör hayat kurtarır! Kardeşini kaybettiği yolda acı çağrı

Ben buradan kolluk kuvvetlerine sesleniyorum; reflektörü olmayan araçlara reflektör takmalarını talep edin, cezalarınız caydırıcı olsun, daha sert cezalar olmalı. Bir de traktörler üç yılda bir muayeneye giriyorlar. Traktörlerin arkasında reflektörleri olması lazım. Römorkları da muayeneye alsınlar, muayenesi olmayan, reflektör olmayan araçlara da dikkatle bakılması gerekiyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bizim içimiz yandı. Bir başkasının içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır bugün" dedi.