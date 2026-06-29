700 liralık reflektör hayat kurtarır! Kardeşini kaybettiği yolda acı çağrı

İsmail Aslan, ağabeyi CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan tarafından, kazanın meydana geldiği noktada basın açıklamasıyla anıldı. Ağabey Aslan, traktörlerde kullanılması gereken reflektörlerin önemine dikkat çekti. Başka ailelerin içinin yanmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Aslan, “Bizim içimiz yandı, üzerinden yıllar geçmiş olsa da içimiz halen yanıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz reflektörlerin fiyatı 700 lira. Bugün 700 liralık reflektör hayat kurtarır. Bunu ben her yıl dile getirdim, yine de dile getirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada iş kolluk kuvvetlerine de düşüyor.