Market sahibi silah sesi sandı! Sıcakta sirke şişesi bomba gibi patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa Salihli'de bir marketin önünde bulunan ev sirkesi dolu pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle oluşan basınçla patladı.
Manisa’da sıcak havanın etkisiyle basınç oluşan sirke şişesi büyük bir gürültüyle patladı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çamurhamamı Mahallesi'nde geldi. Çamurhamamı Mahallesi Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan, içinde ev sirkesi bulunan pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle basınç sonucu büyük bir gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin sahibi Atakan Oğuz, olayın şaşkınlığını yaşadığını belirtip, "İlk anda tabancayla ateş edildiğini sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi.