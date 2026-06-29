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Yerel Hurda için çekyat yaktılar! Felaketten kıl payı dönüldü
Yerel

Hurda için çekyat yaktılar! Felaketten kıl payı dönüldü

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Hurda için çekyat yaktılar! Felaketten kıl payı dönüldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde hurda demirini çıkarmak için ateşe verildiği öne sürülen çekyattaki alevler, rüzgarın etkisiyle ot ve çalılıklara sıçradı. Evlerin bitişiğine kadar ilerleyen yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Antalya’da hurda demir için yakıldığı öne sürülen çekyat, mahallede paniğe neden oldu.

 

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042 Sokak’ta saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre G.G., demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol üzerinde ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, evlerin hemen bitişiğindeki alana kadar ilerleyince mahalleli büyük korku yaşadı. Çevredekiler alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi engellenemeyince durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Polis araya girdi

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, mahalleli ile çekyatı yaktığı iddia edilen G.G.'nin yakınları arasında tartışma çıktı. Polis tarafları sakinleştirerek, olayın büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında çalılıkta zarar oluştu.

 

“Az daha evlerimizi kurtaramayacaktık”

Mahalleliden Recep Tan, "2 kilogram demir için komşular çekyatı yakıp, ondan sonra da söndüremedi. İtfaiye 5 dakika daha geç kalsaydı, evlerimizi bile kurtaramazdık. İçeride uyuyan çocuklar var" dedi.

 

Bu sırada G.G.'nin bir yakını ile ev sahibi ve komşular arasında kısa süreli bir tartışma daha çıktı. Polis araya girerek, grubu ayırdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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