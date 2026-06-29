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Gündem Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!
Gündem

Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

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Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

Nitelikli dolandırıcılık ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan'a "nitelikli cinsel saldırı" davasında tahliye kararı verildi. Özcan, diğer dosyalardan tutukluluğu devam ettiği için cezaevinden çıkamayacak.

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.  Avukatlarının söz konusu dosya kapsamında yapılan tutukluluğa itiraz başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, Tanju Özcan'ın bu dosyadan tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKMAYACAK

Ancak "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından tutuklu bulunan Özcan'ın cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi. Tanju Özcan, 28 Şubat'ta başlatılan soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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