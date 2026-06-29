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Spor Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı
Spor

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı

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Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı

Jose Mourinho’nun isteğiyle Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’dan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen ve Mourinho’nun gönderilmesinden sonra olaylı şekilde ayrılan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Galatasaray el sıkıştı. Duran, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak ve 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralanacak.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı.

Galatasaray basınına göre yönetim, bonservisi Al Nassr'da olan Kolombiyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçen transferde Duran'ın sarı-kırmızılı ekipten yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

MALİYETSİZ KİRALANACAK

Suudi ekibi ile yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray, Jhon Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacak. Mauro Icardi’nin takımdaki geleceğinden bağımsız olarak yürütülen bu operasyonda resmi açıklamanın temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. 

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Özellikle derbilerde sahneye çıkan oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle dikkat çekmişti. 

 

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