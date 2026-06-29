Kuşadası’nda polislere teslim olmuştu! Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi

Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma açılıp, yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar, Panama bayraklı kruvaziyerden indikten sonra kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında resen soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar’ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı ve Kuşadası Limanı'na yanaşan Panama bayraklı kruvaziyerde olduğu tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, limanda önlem aldı. Gemiden inen Tanrıyar, kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tamar Tanrıyar, polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.