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Gündem Kuşadası’nda polislere teslim olmuştu! Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
Gündem

Kuşadası’nda polislere teslim olmuştu! Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Kuşadası’nda polislere teslim olmuştu! Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi

Sosyal medya platformlarında paylaştığı tartışmalı videolarla gündemi sarsan ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma açılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından lüks bir kruvaziyer gemisiyle limana yanaşan Tanrıyar, gemiden adımını attığı an kendisini bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma açılıp, yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar, Panama bayraklı kruvaziyerden indikten sonra kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında resen soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar’ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı ve Kuşadası Limanı'na yanaşan Panama bayraklı kruvaziyerde olduğu tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, limanda önlem aldı. Gemiden inen Tanrıyar, kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tamar Tanrıyar, polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı
Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

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Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

 

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Yorumlar

Mehmet

Tamar Tanrıyar'ın yaptığı hakaretler ve iftira atmaları sonucunda yakalama kararı çıkarılmasının ardından kendini güvenlik güçlerine teslim etmesi güzel bir gelişme. İslami değerlerimizi zedeleyecek, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın saygısını hiçe sayacak bu tür kişilerin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tanrıyar'ın FETÖ bağlantılarıyla ilgili iddialar da dikkate alınmalıdır, çünkü terör örgütlerine karşı mücadelede sonuna kadar durmalıyız. Allah ülkemizi korusun ve milletimizin sağduyulu kararlılığını asla kaybetmemesini nasip eylesin.

Slm

1-Cumhurbaşkanına bir hakaretini görmedik duymadık. 2- CHpile ilgili ciddi iddiaları vardı. Savcıların Tamar hanımı değil CHpyi araştırması daha doğru olur. Hanı basın özgürlüğü. CHp kendine dokunana zıplıyor. 3- Tamar hanımı takip etmeye ve desteklemeye devam
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