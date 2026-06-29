Almanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya’nın kuzeyinde yer alan Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Almanya silahlı saldırının şokunu yaşıyor. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı bir saldırı meydana geldi.
Olayın ardından polis kent merkezini çevreledi. Bölgeye iki helikopterin sevk edildiği bildirildi.
Bild’in aktardığına göre bir polis sözcüsü, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
İlk bilgilere göre, Dankersstrasse bölgesi yakınlarında silah sesleri yükseldi. Emniyet güçleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Lüneburg Polis Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lütfen bölgeden uzak durun" uyarısında bulundu.
Yerel basında, silahlı saldırının bir gençlik merkezine yönelik olduğu öne sürüldü.
Olay yerinin, Stade Polis Karakolu’na oldukça yakın bir mesafede bulunduğu aktarıldı.