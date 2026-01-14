Zonguldak'ta talihsiz kaza: Elma parçası nefes borusuna kaçan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde sevilen bir isim olan Nazmiye Esen, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaşamını yitirdi. Eşiyle birlikte oturduğu sırada yediği elmanın bir parçası nefes borusuna kaçan Esen, bir anda nefessiz kaldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm çabalar talihsiz kadını hayata döndürmeye yetmedi.

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Nazmiye Esen, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde eşiyle birlikte evde yedikleri elma, Nazmiye Esen’in nefes borusuna parça kaçtı.

Nefes alamayan Esen için eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.