  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman! Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı? İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler! Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde! 14 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu) Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Yaşam Zonguldak'ta talihsiz kaza: Elma parçası nefes borusuna kaçan kadın hayatını kaybetti
Yaşam

Zonguldak'ta talihsiz kaza: Elma parçası nefes borusuna kaçan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zonguldak'ta talihsiz kaza: Elma parçası nefes borusuna kaçan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta evinde eşiyle elma yediği sırada nefes borusuna meyve parçası kaçan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Nazmiye Esen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zonguldak'ta nefes borusuna elma parçası kaçan kadın öldü mü? İşte üzücü olayın detayları...

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde sevilen bir isim olan Nazmiye Esen, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaşamını yitirdi. Eşiyle birlikte oturduğu sırada yediği elmanın bir parçası nefes borusuna kaçan Esen, bir anda nefessiz kaldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm çabalar talihsiz kadını hayata döndürmeye yetmedi.

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Nazmiye Esen, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde eşiyle birlikte evde yedikleri elma, Nazmiye Esen’in nefes borusuna parça kaçtı.

Nefes alamayan Esen için eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23