Aktüel Geleneksel hale geldi Ümmet iftarı aynı sofrada buluşturuyor
Aktüel

Geleneksel hale geldi Ümmet iftarı aynı sofrada buluşturuyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geleneksel hale geldi Ümmet iftarı aynı sofrada buluşturuyor

Konya'daki Kapu Camisi’nin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

Konya'daki Kapu Camisi'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor.

Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor.

Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

İftara katılan vatandaşlardan Recep Kırımlı, AA muhabirine, ramazanın bereketini burada gördüklerini söyledi.

Ümmet İftarı'nın Konya'da gelenek haline geldiğine değinen Kırımlı, "Bu çevredeki esnaf arkadaşların desteğiyle iftar veriliyor. Biz de zaman buldukça, ramazanı camilerde değerlendirmek adına bu berekete ortak oluyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Koruyucu da zengin, fakir herkesin bu iftar sofrasında bir araya geldiğini dile getirdi.

İftara katılacak olanların ikindi vakti camiye gelmeye başladığını anlatan Koruyucu, "Burada bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar. İftardan sonra akşam namazını kılıp teravih namazını da bekleyenler oluyor. Çok eski bir gelenek. Dünyadaki bütün mescitler, Mescid-i Nebevi'nin bir kopyasından ibarettir. Burada gördüğünüz eylem, bütün mescitlerde dün vardı, bugün de sürdürülmeye devam ediyor." diye konuştu.

Camideki iftar sofralarının hazırlanmasına yardım eden gönüllülerden lise öğrencisi Mustafa Bulamaz ise iftardan yaklaşık 25 dakika önce camiye geldiğini söyledi.

Hazırlanan tabakları sofraya getirdiğini belirten Bulamaz, "İftarda simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyelikler dağıtılıyor. İftarını yapanlar akşam namazını da kılıp günü tamamlıyor. Biz iftarın ardından caminin süpürülmesine yardım ediyor, temizliğini yapıyoruz. Herkes buradaki iftardan yararlanabiliyor. O yüzden çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.

