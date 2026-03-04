Almanya Başbakanı Merz: "Trump'ın İran stratejisi yok!"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Başta İran savaşı olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Merz, müttefiki Trump’a yönelik ağır eleştiriler yöneltti. İran’daki rejimin sona ermesinin dünya için iyi bir haber olacağını kabul eden Merz, ancak mevcut askeri yöntemin siyasi bir başarı getirip getirmeyeceği konusunda ciddi şüpheleri olduğunu vurguladı.

Merz, "Şu anda planın işe yarayıp yaramayacağını, dışarıdan yapılan askeri saldırıların içeride siyasi bir değişimi mümkün kılıp kılmayacağını bilmiyoruz. Benim anladığım kadarıyla Amerikan hükümeti, İran’ın gelecekteki sivil yönetimi konusunda henüz formüle edilmiş bir stratejiye sahip değil" diyerek Trump’ın "stratejisiz" hareket ettiğini ima etti. Merz ayrıca, İran'ın nükleer ve füze programını derhal sonlandırması ve İsrail'in var olma hakkını tanıması gerektiğini ancak bunun yolunun sadece bombalardan geçmediğini belirtti.

"AVRUPA OLMADAN UKRAYNA MASASINA OTURAMAZSINIZ"

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşıydı. Merz, ölü ve yaralı sayısının 1 milyonu aştığı bu savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ederken, Avrupa'nın dışlandığı bir barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceklerini Trump’ın yüzüne söyledi. Putin’in zaman kazanmaya çalıştığını ve Rus ordusunun ciddi kan kaybı yaşadığını hatırlatan Merz, "Bizim bilgimiz olmadan müzakere edilen bir anlaşma kalıcı olmaz. Ukrayna-Rusya müzakereleri Avrupalıları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir" dedi.

ASKER ÇEKME VE TİCARET SAVAŞI MUHTIRASI

Almanya’daki ABD askerlerinin durumu hakkında da konuşan Merz, Trump’tan askeri varlığın süreceğine dair güvence aldığını ancak birliklerin sayısı konusunda net bir söz verilmediğini aktardı. Ticaret konusundaki gerilime de değinen Merz, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine karşı "Biz Avrupalılar olarak gümrük vergilerine değil, serbest ticarete inanıyoruz" diyerek resti çekti. Ağustos ayındaki uzlaşmanın belirsizliğinin her iki taraftaki tüketicileri de vurduğunu belirten Merz, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesinde bu konuların tekrar masaya yatırılacağını duyurdu.