Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!
Ankara'da taksi ücretlerine bir zam daha gelirken, başkentte yaşayan vatandaşların ulaşım masrafları önemli ölçüde arttı.
Başkentte yaşayan milyonlar için şehir içi ulaşım artık daha maliyetli hale geldi. Akaryakıt zamları ve artan işletme giderleri gerekçe gösterilerek yapılan düzenleme, taksi kullanıcılarının bütçesini doğrudan etkileyecek. 1 Mart 2026 itibarıyla Ankara’daki taksimetre ücretleri güncellendi.
İndi-bindi ücretinde rekor artış Yeni düzenlemeye göre, taksiye binmenin açılış ücreti 65 TL olarak belirlendi.
Kısa mesafeli yolculuklar için geçerli “indi-bindi” bedeli ise 200 TL’ye yükseldi. Bu durum, toplu taşımayı tercih edemeyen ve kısa mesafelerde taksi kullanan yolcular için ek maliyet anlamına geliyor.
Mesafe ve süre bazlı hesaplamalar da artırıldı. Yeni tarifeye göre kilometre ve zaman esaslı ücretler şöyle:
Kilometre Ücreti: 40 TL Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL/
