Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

Ankara'da taksi ücretlerine bir zam daha gelirken, başkentte yaşayan vatandaşların ulaşım masrafları önemli ölçüde arttı.

#1
Foto - Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

Başkentte yaşayan milyonlar için şehir içi ulaşım artık daha maliyetli hale geldi. Akaryakıt zamları ve artan işletme giderleri gerekçe gösterilerek yapılan düzenleme, taksi kullanıcılarının bütçesini doğrudan etkileyecek. 1 Mart 2026 itibarıyla Ankara’daki taksimetre ücretleri güncellendi.

#2
Foto - Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

İndi-bindi ücretinde rekor artış Yeni düzenlemeye göre, taksiye binmenin açılış ücreti 65 TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

Kısa mesafeli yolculuklar için geçerli “indi-bindi” bedeli ise 200 TL’ye yükseldi. Bu durum, toplu taşımayı tercih edemeyen ve kısa mesafelerde taksi kullanan yolcular için ek maliyet anlamına geliyor.

#4
Foto - Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

Mesafe ve süre bazlı hesaplamalar da artırıldı. Yeni tarifeye göre kilometre ve zaman esaslı ücretler şöyle:

#5
Foto - Ankara'da taksiye zam! İndi bindi ücretlerinde rekor artış!

Kilometre Ücreti: 40 TL Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL/

