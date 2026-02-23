  • İSTANBUL
Yerel Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Yerel

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağının çevresinde 2 vinç ele geçirdi. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 2 vinç ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

