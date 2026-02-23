İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım

yeniakit.com.tr

“İmamoğlu Suç Örgütü” yargılamasında örgüt şemasında yönetici olarak yer alan Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, bizzat tanık olduğu olayları ve Ekrem İmamoğlu’nun şirketine teslim ettiği milyonlarca dolar parayı anlattı. Gazeteci Ferhat Murat’ın YouTube kanalına konuk olan Servet Yıldırım, savcıların kendilerine baskı yaptığı iddiasını yalanladı, tam tersine, “Emin olmadıklarınızı anlatmayın” dendiğini söyledi. Başta Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere tüm yargı mensuplarına atılan iftiraları kesin bir dille yalanlayan Yıldırım, “Asıl iftiracı onlar” diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partilileri eleştirdi. Yıldırım, örgütün FETÖ temasından para trafiğine, kendisine yönelik eleştirilerden bantlanan kameralara kadar birçok konuda önemli ifşaatlar yaptı.

İtirafçı olan Servet Yıldırım’ın açıklamalarının satırbaşları:

19 Mart’ta operasyon yapılacağını önceden biliyorduk. Suç örgütüne karışmış olanların tamamının bundan haberi vardı. (İmamoğlu dahil tüm örgüt) Operasyonun tarihine, saatine kadar biliyordu. Benim bunu öğrenmem operasyondan 1 ay önce oldu.

Hüseyin Köksal ‘çok büyük üstümüze gelecekler’ diyerek yurt dışına gitmemi teklif etti. ‘Bir suç işlemedim ki’ dedim.

Ekrem beyin Vatan Emniyet’te sorduğu tek isim Ertan Yıldız’dı. ‘Ertan Yıldız nerede’ diye soruyordu. Ertan Yıldız iki gün sonra geldi.

Ben Adem Soytekin ile aynı nezarethanede kaldım. ‘Ben olayı biliyordum, işimizi hallettim’ diyordu.

Herkes, ‘Ben niye buradayım’ diyordu ama bunu sorarken, birbirlerine bakarken, suçlu olduklarını biliyorlardı.

Benim duyduğum, 50’ye yakın avukat vardı. Silivri’de iki villa tutmuşlardı.

Tuncay Yılmaz bana, ‘Senin yüzünden buradayım’ dedi. Neden dedim, işte senin şu tarihte bir ses kaydın vardı. Murat Ongun oradan, ‘Tartışmayın, Haziran’da bu işi bitiriyorum’ dedi. Bunu bizi rahatlatmak için mi söyledi, kafasında bir yapı mı vardı, bilmiyorum. ‘Ben hükümeti bitireceğim’ anlamında söylediğini anladım.

Ertan Yıldız gelir gelmez kaos yarattı. Buna derhal müdahale edin, şirketlerim batar, tapu veremem, dedi. Ekrem bey müdahale etti, beni tutuklayamazlar, halk arkamızda, Saraçhane yıkılıyor, dedi. Her şey ‘İmamoğlu tutuklanamaz’ üzerine kuruluydu. Kelepçeler takıldı ve Silivri’ye gidildi, tutuklamalar oldu, bu iş bozuldu.

Silivri’deki hücremin karşısında ve yanında FETÖ’cüler yatıyordu. Hücreme yukarıdan kağıtlar atılmaya başlandı. ‘Çözülme’ yazıyordu.

Özgür Özel bana göre şaibeli bir genel başkandır.

İfade için odaya girdik. Savcı, ‘Hoş geldin, güzel ifade vermişsin, bunun doğru olduğuna inanıyorum, fakat tekrar ifadeni almak istiyorum, bak bilmediğin ve emin olmadığın hiçbir şeyi söyleme. Bilmediğin, emin olmadığın hiçbir konu hakkında ifade istemiyorum.’ Bu şekilde ifademizi verdik. Savcı, ‘Biz kimsenin kul hakkına girmeyiz’ dedi.

(Özgür Özel) Bir daha televizyona, medyaya iftiracı derse ve ‘Servet Yıldırım hariç’ demezse, onu sokağa çıkamaz hale getiririm. Bildiğim şeylerden dolayı yaparım. Özgür Özel de bunu biliyor. Bana iftiracı demesini asla kabul etmiyorum. İftiracı olan namussuz, şerefsizdir.

Ekrem İmamoğlu size bir iyilik yapar, bir bakmışsınız suça ortak olmuşsunuz.

Olay TV tamamen halkın parasıdır. O para transferini ben yaptım. İfademde söyledim, paraları ben götürdüm.

İnanılmaz bir para dönüşümü vardı. Şirketten yüzde 60 İmamoğlu pay istedi, o gün anladım ki bu adam hırsız.

Söyledikleri her şey yalan. Savcılık hakkında söyledikleri yalan.

Ben isteseydim çok şeye sahip olabilirdim. Teklif de edildi. İBB’nin kullandığı ATM’lerin tamamını alabilirdim. Ama istemedim çünkü başıma gelecekleri biliyordum. Senede 3 milyar TL para kazanacaktım ama yine gelip, ‘Yüzde 80’i sistemin, geri kalanı senin’ diyeceklerdi.

(Kamera bantlanan otel) Bavullarda jammer yoktu. Bavulda para vardı.

2020, 2021’de takip edildiğimizi biliyorduk. İçeriden bilgi sızdırıldı.

Bunu yurt dışından bir örgütün, bir kolu olarak düşünüyorum. Darbeyle yapamadılar…

Ben şu anda Ekrem beye hırsız diyebilirim. Babasına, amcasına para götürdüm. Mahkemede de söyleyeceğim.