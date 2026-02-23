  • İSTANBUL
Kar kalınlığı 6 metreyi aştı
Giriş Tarihi:

Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Muş’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda il özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

#1
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sonrası kapanan alternatif köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Özellikle 2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 ila 6 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması yürütüyor. Çığ riskine rağmen büyük bir titizlikle çalışan ekipler, bazı noktalarda 100 metrelik yolu ancak 4 saatte ulaşıma açabiliyor.

#3
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerinin kış mevsimi boyunca Muş genelinde yaklaşık 45 bin kilometrelik yol ağını kardan temizlediklerini belirtti. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların, köy yolları tamamen ulaşıma açılana kadar devam edeceği bildiren Yentür, "İlimizin güneyinde bulunan Derecik, Ilıca, Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunda ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Bu bölgeye alternatif olarak Kayalısu, Alaniçi ve Üçevler güzergâhı da bulunuyor. Söz konusu yol daha önce ulaşıma açılmıştı. Şu anda çalışmaların devam ettiği Derecik, Ilıca, Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunu yeni açtık. Bu güzergâh üzerinde 10 köy ve 22 mezra yer alıyor.

#5
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Bölgede yer yer fırtına nedeniyle 6 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaştık. Zorlu bir coğrafyaya sahip olan bölgede, özellikle üst kesimlerde çalışmanın ne denli güç olduğu açıkça görülüyor. Ekiplerimiz şu ana kadar 3 gündür aralıksız çalışma yürütüyor. İnşallah 2 gün içerisinde Ilıca köyü sınırları içerisine de girilerek ulaşım tamamen sağlanmış olacak.

#6
Foto - Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Kış mevsiminin başından bu yana yaklaşık 45 bin kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. 100 personel ve 68 iş makinesiyle vatandaşlarımızın seyir ve sefer güvenliği için sürekli sahadayız. Bu yolun da ulaşıma açılmasıyla birlikte il genelinde ulaşım sağlanamayan hiçbir yer kalmayacak" dedi.

