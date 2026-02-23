  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor! Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor! Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü? İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu! Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!
Siyaset AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur”
Siyaset

AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! "TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, “Laiklik Haklarımızın Güvencesidir; Laikliği Savunmak Suç Değil, Tarihsel Bir Görevdir!” diye bildiri yayınlayan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) fena giydirdi.

Sosyal medya hesabından TTB’ye çok sert bir tepki mesajı yayınlayan Karatutlu; “Türk Tabipler Birliği Merkez yönetimi yine bir bildiri’ye imza atmış. Her zamanki gibi hekim haklarından, halkın sağlık ihtiyaçlarını içermeyen, arada bir nükseden ideolojik saplantılarını tatmin etmeye yönelik bildirilerden biri. ‘laiklik elden gidiyor..’ hezeyanı. Üyesi bulunduğum Türk Tabipleri Birliği, halkı ve seçilmiş hükümeti terbiye etme sevdasını aynı işbirlikçileri ile birlikte yıllardır kimi zaman irtica suçlamaları ile kimi zaman askerimizin terörle mücadelede kimyasal silah kullandıkları iddiasıyla, bugün de laikliği koruyoruz efelenmeleri ile aslında iktidarı hedef alan yaklaşım içindeler” diye yazdı.

“TTB HALK SAĞLIĞI SORUNU YANINDA HEKİM SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Karatutlu mesajında; “Her seçim sonrası işte bu seçilen grup en azından daha demokratik yaklaşım içerisinde olur, hekim hakları ve sağlık sorunlarıyla ilgilenir beklentimizi maalesef karşılamadılar. İdeolojik saplantıları her zaman öne çıkarma peşine düştüler. TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı da sorunudur…” tespitine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23