AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur”

Sosyal medya hesabından TTB’ye çok sert bir tepki mesajı yayınlayan Karatutlu; “Türk Tabipler Birliği Merkez yönetimi yine bir bildiri’ye imza atmış. Her zamanki gibi hekim haklarından, halkın sağlık ihtiyaçlarını içermeyen, arada bir nükseden ideolojik saplantılarını tatmin etmeye yönelik bildirilerden biri. ‘laiklik elden gidiyor..’ hezeyanı. Üyesi bulunduğum Türk Tabipleri Birliği, halkı ve seçilmiş hükümeti terbiye etme sevdasını aynı işbirlikçileri ile birlikte yıllardır kimi zaman irtica suçlamaları ile kimi zaman askerimizin terörle mücadelede kimyasal silah kullandıkları iddiasıyla, bugün de laikliği koruyoruz efelenmeleri ile aslında iktidarı hedef alan yaklaşım içindeler” diye yazdı.

“TTB HALK SAĞLIĞI SORUNU YANINDA HEKİM SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Karatutlu mesajında; “Her seçim sonrası işte bu seçilen grup en azından daha demokratik yaklaşım içerisinde olur, hekim hakları ve sağlık sorunlarıyla ilgilenir beklentimizi maalesef karşılamadılar. İdeolojik saplantıları her zaman öne çıkarma peşine düştüler. TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı da sorunudur…” tespitine yer verdi.