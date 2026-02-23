Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

"BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ" Atilla Çetin hakkında "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşimle kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti." dedi. SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabancayla ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil, sadece korkutmaktı." dedi.