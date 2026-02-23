  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu hiç beklenmiyordu! Sipariş gelmeyince Türkiye'de de bolca bulunan uçakla ilgili şok karar alındı Hizmet yok, ödeme yok, şov çok! CHP'li belediyede memur ‘artık yeter’ diyerek iş bıraktı Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı! iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı Türkiye'ye karşı belalarını arıyıorlar: Savaş gemilerini 7 Mart'ta getirelim Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük Süslemeler yasak, ibadetler kısıtlı: İşgal altındaki Kudüs’te hüzünlü Ramazan Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

Bursa'da boşanma aşamasındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), çocuklarının gözü önünde 3 kurşunla vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (61) için istenen ceza belli oldu.

#1
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

Bursa’da, boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), sokakta çocuklarının yanında 3 kurşunla başından vurup öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (61) için istenen ceza belli oldu.

#2
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

BAŞINDAN TABANCA İLE VURULDU Olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı.

#3
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

#4
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

"BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ" Atilla Çetin hakkında "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşimle kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti." dedi. SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabancayla ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil, sadece korkutmaktı." dedi.

#5
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Tarafların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, tutuklu sanığın, "Eşe karşı kasten öldürme ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız silah taşıma ve mermileri satın alma" suçundan da 1'den 3 yıla kadar hapsini istedi.

#6
Foto - Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

ÖLMÜŞ EŞİNİ SUÇLADI Mütalaaya karşı savunması sorulan Atilla Çetin, boşanma davaları devam ederken hakkında uzaklaştırma kararı veren Aile Mahkemesi hakimi ile öldürdüğü eşini suçlayarak, “Ben boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Sokaklarda kaldım. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır. Sonuç bu aşamaya gelmiştir.” dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. /

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu
Gündem

İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu

Cezaevini siyasi şov merkezine çeviren Ekrem İmamoğlu’nun saltanatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in kararlı duruşuyla yerl..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
Cennet koyu betona boğdular
Gündem

Cennet koyu betona boğdular

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde doğa..
Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!
Gündem

Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!

Bu toprakların ruh köküne olan yabancılığını açık açık dile getiren bu İslam düşmanı zihniyet, her daim nefretini kusuyor. İzmir’in Alsancak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23