Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!

Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran İlahiler: Celal Karatüre Rüzgarı!

Manevi iklimin sosyal medyada bulduğu karşılık, adeta bir devrimin habercisi oldu. Celal Karatüre tarafından seslendirilen ve gönüllere dokunan ilahiler, dijital mecralarda izlenme rekorları kırarken, bu uyanışın yankıları sokaklardan okullara kadar ulaştı. Modernitenin kıskacındaki gençliğin, özüne ve maneviyatına dönüş çabası, Üstad’ın "Bu tekerlek kalmayacak tümsekte" sözlerini akıllara getirdi.

Okul Sıralarından Arşa Yükselen Ses: Çocukların Dilinde İslami Uyanış

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun her fırsatta dile getirdiği, "Bu milletin aslı İslam’dır, ne yaparsanız yapın bu ruhu söküp atamazsınız" tezi, bugün okullarda meyvelerini veriyor. Videolarda görüldüğü üzere, minik yüreklerin hep bir ağızdan söylediği marşlar ve ilahiler, Türkiye’nin geleceğinin hangi istikamette olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

"Dün Söyledi, Bugün Yaşanıyor"

Kadir Mısıroğlu’nun videodaki konuşmalarından süzülen gerçekler, Türkiye’nin üzerindeki ölü toprağını attığının kanıtı niteliğinde. Batı hayranlığıyla prangalanmış zihinlere karşı, yerli ve milli bir duruşun gerekliliğini anlatan Üstad, bugün yaşanan toplumsal dönüşümün mimarlarından biri olarak anılıyor. CHP ve vesayet odaklarının tüm engellemelerine rağmen, halkın manevi değerlerine olan bağlılığı artarak devam ediyor.