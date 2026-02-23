  • İSTANBUL
Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular
Gündem

Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Teravih namazı sırasında bir camide cemaati rahatsız ederek TikTok videosu çekmeye çalışan kızlar, cemaatin tepkisini çekti. Olayı fark eden kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Buradan hemen gidin" diyerek gençleri camiden kovdu.

Teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan genç kızlar, diğer cemaatin tepkisiyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BURADAN HEMEN GİDİN

Namaz esnasında video çekmeye başlayan gençleri fark eden bazı kadınlar duruma müdahale etti. Cemaatten kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Bence buradan hemen gidin" diyerek gençleri uyardı. Sözlü uyarının ardından gençler cami içerisinden uzaklaştı.

 

