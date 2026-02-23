100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor

Mukaddesat düşmanı laikçi yobazlar, yine sahneye çıktı. 100 yıldır toplumu kutuplaştıran hatta bölen bu yobazlar, Ramazan coşkusunun okullara yayılmasıyla milli ve manevi değerlere yönelik saldırılarını sıklaştırdı.

Bildiri yayınlayarak “Laiklik elden gidiyor” tantanası yapan 168 sözde aydın ve sanatçıya CHP’nin arka bahçesi konumunda bulunan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sahip çıkması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ramazan genelgesi yayınlamasının akabinde suç duyurusunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) Kandil’in aparatı DEM’den destek gelmesi İslâm’la kavgalı şer odaklarının tetikte olduklarını tescilledi. Dün Arapça ezan okunmasını ve Hac ibadetinin yapılmasını yasaklayan, Kur’an kurslarına kilit vuran, camileri ahıra çeviren, dindarlara baskı uygulayan zihniyetin bugün de toplumu laiklik üzerinden kutuplaştırmaya kalkmasıyla teyakkuza geçildi. Oynanan oyunu gören Müslümanlardan, örümcek kafalı malum zihniyete, “Burası babanızın çiftliği değil, burada dilediğiniz gibi at oynatamazsınız” tepkisi geldi. Siyasiler ve eğitimciler de din düşmanlarının bıkmak usanmak bilmediklerini vurguladılar. İslamofobik CHP’nin de DEM’in de karanlık odaların da aydın ve sanatçı kisveli provokatörlerin de laiklik yaygarası koparak ülkeyi germekten geri durmadıklarının altını çizdiler. Bunlara karşı daha dikkatli olmak, alan bırakmamak gerektiğini dile getirdiler.

“NAFİLE ÇIRPINIYORLAR NESİLLERİ TÜKENİYOR”

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “CHP ve ona bağlı yapılanmalarına ramazan hoş gelmedi. Klasik seküler, laikçi tavırlarla karşı karşıyayız. Tahammülsüzlükleri görüyoruz. CHP ve ona bağlı yapılanmaların gayelerini de biliyoruz. İsmet İnönü’nün Harf İnkılâbı’yla ilgili önemli bir açıklaması var. İnönü, o inkılâpla amaçlananın milletin kültürlenmesi değil de eski medeniyetten koparılması olduğunu ifade ediyor. Öyle bir amacı olan İnönü’nün takipçilerinin İslâm ahlakından, ramazandan, oruçtan, teravihten rahatsız olmaları tuhaf değil. Bunların çocukları oruç tutmalarından, namaz kılmalarından, camiye gitmelerinden arı görmüş boğa gibi olmaları normal. Bunların hedefleri milletin Allah’ı ve Peygamber’i tanımasıydı. 18 sene ezan niye susar? Ecdadımızın Viyana kapılarına taşıdığı ezanı dindirmeye kim cüret eder? Allahsızlar ve kitapsızlar cüret eder. Yazık ki DP iktidar olana kadar inananlara zulmedenler, 28 Şubat’ta yeniden ortaya çıktı. Erdoğan iktidar olunca bunlar kaçacak yer aradı. Hele ki din ve vicdan hürriyeti gelince bunlarda ümit bitmeye başladı. O nedenle çırpınıyorlar. O nedenle ‘Laiklik elden gidiyor’ safsatasına sarılarak nifak çıkarmaya girişiyorlar. Başaramıyorlar. Çünkü o dönemler geçti. Türkiye, bunların babalarının çiftliği olmaktan çıktı. Tabii ramazanın ihya edilmesi, oruç tutulması, namaz kılınması bunları kahrediyor. Ancak bunların nesilleri tükeniyor. Bunları bol bol dinleyin. Çünkü ileride bunlar kalmayacak, komedi konusu olacak.”

“GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ ETKİLİ DEĞİLLER”

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya “Sonuç itibarıyla adı geçen çevreler için ortak paydanın kemalizm olduğu ifade edilmektedir. Solcusu, liberali, ulusalcısı ya da farklı kimliklere mensup olanları fark etmeksizin bu çevreler için buluşma zemini kemalizmdir. Geçmişte ellerine fırsat geçtiğinde bu ülkeye neler yaşattıklarının yakın tarihte görüldüğü belirtilmekte, benzer bir sürecin tekrar etmemesi temenni edilmektedir. Bu çevrelerin temel argümanının laiklik olduğu dile getirilmektedir. Ancak laikliğin geçmişte toplum üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. Bugün bu etkinin zayıflamasıyla yoğun bir tepki gösterildiği savunulmaktadır. Laiklik söyleminin gerçekte İslâm karşıtlığının bir aracı hâline getirildiği ve dini değerlere mesafeli bir nesil yetiştirme amacı taşıdığı öne sürülmektedir. Geçmişte bunun kısmen başarıldığı ancak bugün aynı etkinin sürdürülemediği muhakkaktır. Ramazan ayına ilişkin okul etkinlikleri üzerinden yürüyen tartışmalara da bu çerçevede yaklaşılmaktadır. Sonuç olarak yaşanan tartışmaların yalnızca eğitim meselesi olmadığı; Türkiye’nin yakın tarihinde din-devlet-toplum ilişkileri etrafında şekillenen daha geniş bir ideolojik gerilimin yansıması olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.