  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta otomobil evin üzerine düştü

2020-04-21 20:25:16 -
Zonguldak'ta otomobil evin üzerine düştü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak bahçeye giren otomobilin bir evin çatısına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kandilli beldesi pazar yeri mevkisinde Emirhan Karabulut idaresindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye girdi.

Yaklaşık 100 metre rampa aşağı inen otomobil, istinat duvarının kenarındaki bir evin çatısına düştü.

Kazada, otomobildeki Emir Karabulut yaralandı.

Vatandaşlarca araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Emirhan Karabulut'un aracın freninin patladığını söylediği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı