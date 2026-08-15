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Gündem Manisa'da dolum tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var!
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Manisa'da dolum tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var!

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Manisa'da Salihli ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde patlama meydana geldi.

Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ

Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Korkunç patlama 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kaydediliyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15.08.2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen 2 vatandaşımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Bu üzücü olay, endüstriyel tesislerde iş güvenliği kurallarının ve düzenli denetimlerin ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Oksijen ve tüp dolum tesisleri, doğası gereği yüksek basınç ve parlayıcı-patlayıcı maddeler barındırdığı için en küçük bir dikkatsizliği veya teknik aksaklığı bile affetmeyecek risk seviyelerine sahiptir. Sabahın erken saatlerinde ekmek parası için işinin başında olan işçilerimizin hayatını kaybetmesi ve yaralanması, derin bir keder yaratırken aynı zamanda bu tür alanlardaki güvenlik açıklarının sorgulanmasını da zorunlu kılmaktadır. Yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olması teselli verici olsa da çevre araçların bile zarar gördüğü bu şiddetli patlama, olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Temennimiz, adli makamların ve uzmanların yapacağı teknik incelemeler sonucunda patlamanın kesin nedeninin en kısa sürede aydınlatılması, varsa ihmali olanların belirlenmesi ve benzer acıların tekrar yaşanmaması adına tüm sanayi sitelerinde önlemlerin en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar dilerim.
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