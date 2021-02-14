Zonguldak’ta okullar tatil mi? 15 Şubat’ta Zonguldak’ta köy okulları açılacak mı?

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındığı ifade edildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Meteoroloji verilerine göre 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine; Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine ” bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi.”

Köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor

Zonguldak’ta toplam 8 ilçe genelinde bulunan köy yerleşim yerlerindeki 83 köy ilkokulunda 3.493 ilkokul öğrencisi, bu okullardaki 608 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplamda 4.101 öğrenci ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretime başlayacak. Ortaokul düzeyinde ise 35 köy ortaokulunda 3.668 ortaokul öğrencisi, bu okullardaki 98 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplamda 3.766 öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak. Zonguldak ili genelindeki bağımsız anaokullarından 23 tane resmi Anaokulunda 1.490 öğrenci, 12 tane Özel Anaokulunda 292 öğrenci olmak üzere toplamda 1.782 öğrenci okulöncesi eğitime yüz yüze başlayacak. 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokullarının 8. Sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

MEB 15 Şubat’ta köy okulların 1 Mart’ta ise ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı.