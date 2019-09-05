Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldığı hastanede 288 günlük yaşam mücadelesini kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi05 Eylül 2019 Perşembe 14:09
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yaralanan ve 288 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Adem Alibaş'ın cenazesi defnedildi.
Alibaş'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Rüzgarlışeme Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada Alibaş için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.
İki çocuk babası Adem Alibaş'ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü Rüzgarlımeşe Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Alibaş'ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
- Olay
Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, 21 Kasım 2018'de İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada iki işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.
Olayla ilgili ocak sahibi İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.
Alibaş, dün tedavi gördüğü hastanede 288 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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