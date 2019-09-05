Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldığı hastanede 288 günlük yaşam mücadelesini kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yaralanan ve 288 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Adem Alibaş'ın cenazesi defnedildi. Alibaş'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Rüzgarlışeme Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada Alibaş için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. İki çocuk babası Adem Alibaş'ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü Rüzgarlımeşe Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Alibaş'ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - Olay

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, 21 Kasım 2018'de İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada iki işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Olayla ilgili ocak sahibi İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edilmişti. Alibaş, dün tedavi gördüğü hastanede 288 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.