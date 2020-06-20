Zonguldak’ta LGS heyecanı

Zonguldak’ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak’ta da LGS heyecanı yaşandı. Zonguldak genelinde 123 okulda 9 bin 808 öğrenci, sabahın erken saatlerinde belirlenen okullara gelerek ter döktüler. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında görevliler tarafından sınava girecek öğrencilere maske dağıtılarak, dezenfektan verildi. Tedbiri elden bırakmayan görevliler, öğrencileri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara aldı. Sınav süresince öğrencilere refakat eden aileleri ise okul bahçesinde bekleyerek sınav heyecanını çocukları ile birlikte yaşadı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında LGS sırasında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sınav saatinde başlayan kısıtlama, saat 15.00 itibarıyla sona erecek.