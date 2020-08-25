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Aktüel Zonguldak'ta kumar oynanan kıraathanedeki 6 kişiye 26 bin 430 lira ceza
Aktüel

Zonguldak'ta kumar oynanan kıraathanedeki 6 kişiye 26 bin 430 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:25:37 -
Zonguldak'ta kumar oynanan kıraathanedeki 6 kişiye 26 bin 430 lira ceza

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kıraathanede kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 26 bin 430 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kumar oynadığı iddia edilen 6 kişi hakkında işlem yaptı. Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu gereği toplam 7 bin 350 lira ceza uyguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere ayrıca 19 bin 80 lira ceza verildi.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, kumar oynanan masa üzerinde 2 bin 600 lira ve 65 iskambil kağıdı ile masa altında kağıda sarılı bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kumar oynandığı tespit edilen iş yeri hakkında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gereği 30 günü geçmemek üzere kapama cezası uygulanacağı bildirildi.


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