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Gündem Tamar Yanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!
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Tamar Yanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

Yeniakit Publisher
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Tamar Yanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

"Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Adliye çıkışı yaşananları anlatan Tanrıyar, "Cumhurbaşkanıma canım feda. Bizim için bir tek Tayyip Erdoğan var, gerisi yalan. Ben kendim teslim oldum" dedi.

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil ettiği ileri sürülen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim oldu.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar'ın ifadesi alındı. Sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

BEN KENDİM TESLİM OLDUM

Tanrıyar, adliye çıkışında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tanrıyar, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanıma canım feda. Ben kendim teslim oldum. Aslında buna teslim olmak bile denmez; kendi ayağımla geldim. Hakkımdaki gözaltı kararını öğrendiğim anda daha erken gelmek isterdim ancak maalesef gemideydim. Yüzerek gelme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim. Limana ulaşır ulaşmaz emniyete giderek ifade verdim.”

Tanrıyar, “Konu bundan ibaret. Bizim için bir problem yok. Bizim için bir tek Tayyip Erdoğan var, gerisi yalan” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Tamar Tanrıyar'ın Cumhurbaşkanımıza olan sadakatini gösteren açıklaması beni gururlandırdı. Kendi ayakları üzerinde durmak, vatanına bağlı olmak ve Cumhurbaşkanımız için canını vermek ne demek olduğunu gösteriyor. Bu kadar hain bir ortamda bile onun gibi saf kalmış insanlar görmek bize umut veriyor. Geri kalanlar ise zihniyetlerini ve amaçlarını hiç değiştirmedi. Batılı emperyalist güçlerin ve PKK'nın desteklediği solcuların bu ülkede söz sahibi olma çabalarına karşı durmak için daha fazla insanımızın Tamar Tanrıyar gibi cesur davranması gerekiyor.

Enver

Neler oluyor biri bizi aydınlatsın... İnanın kafamız allak bullak oldu...Tamar hanımı biz Recep Tayyip Erdoğan destekçisi vatansever bir ablamız olarak biliyoruz...Nasıl bir oyun dönüyor ortada bilemiyoruz
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