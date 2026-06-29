Tamar Yanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil ettiği ileri sürülen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim oldu.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar'ın ifadesi alındı. Sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

BEN KENDİM TESLİM OLDUM

Tanrıyar, adliye çıkışında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tanrıyar, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanıma canım feda. Ben kendim teslim oldum. Aslında buna teslim olmak bile denmez; kendi ayağımla geldim. Hakkımdaki gözaltı kararını öğrendiğim anda daha erken gelmek isterdim ancak maalesef gemideydim. Yüzerek gelme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim. Limana ulaşır ulaşmaz emniyete giderek ifade verdim.”

Tanrıyar, “Konu bundan ibaret. Bizim için bir problem yok. Bizim için bir tek Tayyip Erdoğan var, gerisi yalan” ifadelerini kullandı.