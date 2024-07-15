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Yerel Zonguldak'ta kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Yerel

Zonguldak'ta kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-15 08:55:00 -
Zonguldak'ta kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla denize girdikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla denize girdikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.

Denizde boğulma haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer facianın adresi Zonguldak... Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A., bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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