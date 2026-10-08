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Gündem Zonguldak'ta kaçak ocaklara rüşvetle bilgi sızdırma iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı
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Zonguldak'ta kaçak ocaklara rüşvetle bilgi sızdırma iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

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Zonguldak'ta kaçak ocaklara rüşvetle bilgi sızdırma iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta kaçak ocaklara yapılacak operasyonların rüşvetle sızdırıldığı iddiasıyla KOM 5 Ekim'de 16 kişiyi gözaltına aldı; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta kaçak ocaklara yapılacak operasyonları rüşvet vererek önceden öğrenen 14 kaçak ocak sahibi ile bu bilgiyi onlara sattığı öne sürülen 2 orman muhafaza memuru, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin 5 Ekim'de düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Rüşveti organize ettiği öne sürülen orman muhafaza memuru Hami Hamarat hakkında, ocak sahiplerine kömür veya para karşılığında kaçak ocaklara yapılacak operasyonları önceden haber verdiği iddiasıyla "rüşvet" soruşturması yürütülüyordu. Hamarat, 17 Temmuz'da Çaycuma ilçesinde başından vurulmuş halde bulundu; ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ortaya çıkınca intihar ettiği öne sürüldü

Soruşturma kapsamında Hamarat'ın, olayın ortaya çıkmasının ardından kaçak ocak sahiplerinin paralarını geri istemesi gibi baskılara maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü.

Rüşvet soruşturmasını yürüten KOM ekipleri, Hamarat ile birlikte "bilgi satma" ağında hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından, rüşvet aldığı ve verdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

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