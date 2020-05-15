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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin 1,5 metre derinlik ve 5 metre genişlikte bir alanı kazdığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:39:08 -
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Devrek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy köyünde bazı kişilerin bahçelerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada H.D. (67) ve S.D'yi (56) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kazıda kullanılan define arama dedektörü, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, havalı tüfek, kuru sıkı tabanca ve av tüfeği fişeği, kazma, katlanır merdiven ve keser ele geçirildi.

Şüphelilerin 1,5 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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