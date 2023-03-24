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Yerel Zonguldak'ta işçiler iftar yemeğinden zehirlendi
Yerel

Zonguldak'ta işçiler iftar yemeğinden zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:55:00 -
Zonguldak'ta işçiler iftar yemeğinden zehirlendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos’taki liman inşaatında çalışan işçiler, iftar yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu.

Filyos’taki liman inşaatında çalışan işçiler iftarda yedikleri yemekten sonra mide rahatsızlığı şikayetleri yaşadı. İddiaya göre haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Soruşturma başlatıldı

Limanda özel bir firmada çalışan 50 işçiden 24'ü Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akşam yemeğinde ise tavuk sote, bulgur pilavı, salata, çorba ve tatlı olduğu öğrenildi.
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