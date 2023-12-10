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Yerel Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayboldu!
Yerel

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayboldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 09:12:00 -
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayboldu!

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.
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İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları bölgedeki risk nedeniyle durduruldu.

Bölgede bulunan evler de güvenlik tedbiri alınarak tahliye edildi.

Sabah saatlerinde heyelan yaşanan bölgede enkaz altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, "Dün saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında. İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama-kurtarma faaliyetleri başladı." dedi.

Karaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama-kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15’i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler. Şu anda 6 arkadaşımızdan 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2’si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayağında kırık var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor"

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