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Aktüel

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 fındık işçisi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:31:48 -
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 fındık işçisi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fındık tarlasında çalışan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Ormanlı Beldesi Sarıkaya köyünde Mustafa E'ye ait fındık tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile rahatsızlandı. İşçiler, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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