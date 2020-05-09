  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:37:14 -
Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan Özkan Yapı Sitesi'nde, Durdu Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinleri yangını söndüremeyince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Dumandan etkilenen aynı aileden biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sırasında panik yaşayan bir apartman sakinine de sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar oluştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı