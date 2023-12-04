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Yerel Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...
Yerel

Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:37:00 -
Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...

Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Bük köyünde meydana gelen olayda, Adem İnamoğlu (46), budamak için ağaca çıktı.

Bir süre sonra ağaçtan metrelerce yükseklikteki zemine düşen İnamoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnamoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnamoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

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